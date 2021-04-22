Друзья насильно накормили кебабом спящего в поезде мужчину и погубили его

Футбольный фанат из английского графства Ланкашир заснул в поезде и погиб после того, как попутчики решили насильно накормить его кебабом. Об этом сообщает издание The Mirror.

2 марта 2019 года 56-летний футбольный фанат Дэвид Кларк (David Clark) в нетрезвом состоянии возвращался на поезде с футбольного матча между командами «Ланкастер Сити» и «Фарсли Селтик». Вместе с ним ехал его друг Йон Уэйт (Jon Waite). Во время матча они выпили около пяти литров пива.

Оказалось, что на том же поезде из города Престон, графство Ланкашир, ехали 22-летняя Николь Кэвин (Nicole Cavin) и 32-летний Дэвид Нобл (David Noble) — брат и сестра, с которыми Кларк был знаком в течение пяти лет. Болельщики расположились рядом с ними.

Когда Кларк заснул, Кэвин и Нобл решили насильно накормить его куриным кебабом. В 21:30 на станцию Сильвердейл вызвали скорую помощь. Врачи нашли в глотке Кларка кусок кебаба размером с мяч для гольфа. Куски пищи блокировали дыхательные пути англичанина.

Мужчину доставили в больницу. Врачи извлекли кебаб из его глотки, однако на следующее утро Кларк скончался. Вскрытие показало, что он задохнулся.

Кэвин и Нобл попали под суд по обвинению в непредумышленном убийстве. Они не признают вину.

Ранее сообщалось, что в американском городе Фресно, штат Калифорния, во время чемпионата по поеданию тако мужчина подавился и погиб. Врачи оперативно прибыли на помощь, но им не удалось реанимировать его.