Девушка нашла в Tinder спасение для тяжело заболевшего друга

Жительница Индии Сохини Чаттопадхьяй (Sohini Chattopadhyay) рассказала о том, как ей удалось найти спасение для тяжело заболевшего друга в приложении для знакомств Tinder. Об этом сообщает News 18.

Для лечения 30-летнего мужчины, у которого коронавирус протекал в тяжелой форме, необходимо было найти донора плазмы. Девушка обзвонила местные больницы и телефоны доверия, но безрезультатно. Тогда Чаттопадхьяй решила использовать все доступные возможности, чтобы найти человека, уже переболевшего COVID-19. В частности, она обновила свой профиль в Tinder, где написала о проблеме. Вскоре на нее вышел потенциальный донор, который помог другу девушки с лечением.

Через несколько дней после того, как мужчина получил плазму, Чаттопадхьяй написала на своей странице в Twitter, что ее друг пошел на поправку и чувствует себя хорошо.

На проблемы с нехваткой плазмы крови жалуются жители разных городов Индии, включая Дели, Карнатаку и Махараштру. В середине апреля пользователи социальных сетей оставили тысячи сообщений с просьбой о пожертвовании плазмы.