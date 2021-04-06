Один из самых популярных мужчин в Tinder раскрыл секрет успеха

Британский YouTube-блогер Джэймс Лэнгтон (James Langton), который считается одним их самых популярных пользователей Tinder, раскрыл секрет своего успеха и дал несколько советов другим людям. Об этом сообщает Daily Star.

Мужчина отметил, что у него в профиле загружено несколько фотографий, которые содержат какую-то историю, поэтому девушки нередко обращают на него внимание. Блогер также заполнил свою биографию таким образом, чтобы в ней был четкий призыв к действию.

Лэнгтон отдельно подчеркнул, что небогат, поэтому он не упоминает свою работу или финансовое положение в профиле. Среди других советов мужчины — использовать Tinder на компьютере, а не на смартфоне (это повысит рейтинг), а также добавить ссылки на страницы в других социальных сетях.

Британец входит в официальный список 30 самых популярных пользователей Tinder: это значит, что его профиль получает особое внимание у противоположного пола. Лэнгтон также ведет канал Dater Help на YouTube, где периодически делится секретами своего успеха.