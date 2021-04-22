На АЗС «Роснефти» открылись «финансовые супермаркеты»

На АЗС компании «Роснефть» появились «финансовые супермаркеты», где автомобилисты могут получить ряд финансовых услуг - оформить страховые полисы ОСАГО и КАСКО, открыть дебетовые карты ряда ведущих банков, взять потребительский кредит или подать заявку на ипотеку. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на нефтяную компанию. Партнером программы выступает банк СКС (входит в группу МКБ).

В компании отметили, что такой формат уникален для российского рынка, однако он уже доказал свою состоятельность. Популярностью у автовладельцев пользуются кредитные карты, полисы ОСАГО, а также дебетовые карты с программой лояльности. Стоимость всех продуктов сопоставима со стоимостью аналогичных услуг в офисах банков, отметили в НК, а благодаря тому что финансовые супермаркеты располагаются на территории АЗС, все продукты имеют постоянные или акционные привилегии.

Как рассказали изданию в МБК, в пилотном режиме проект был запущен на заправках в Москве и области, а затем масштабирован в Санкт-Петербурге.

Одной из самых популярных услуг «финансового супермаркета» стала дебетовая карта МКБ с бонусами. Помимо бонусов на заправку и возможности получить финансовую консультацию она также предполагает особые условия обслуживания, рассказали в банке.

Кроме того, автомобилисты теперь могут снять наличные в кассах АЗС. При оплате топлива или других товаров картами любого банка клиенты могут снять до 5000 рублей, сообщили в «Роснефти». Сервис запущен совместно с Всероссийским банком развития регионов. Правда, эта услуга пока доступна только в Смоленске и Смоленской области.

На сегодняшний день финансовые услуги предоставляются на 35 автозаправках «Роснефти», расположенных в Москве и Московской области, и на пяти — в Санкт-Петербурге. До конца года количество таких АЗС в московском регионе вырастет до 54, в Петербурге до 9. Позднее эту практику распространят также на автозаправки компании в Сочи, Краснодаре, Воронеже, Орле, Липецке, Курске, Калуге, Белгороде, Твери и Ростове-на-Дону.

В будущем география проекта расширится и выйдет за пределы названных субъектов РФ. В целом сегодня у компании в России более 3000 АЗС, которые работают под брендами «Роснефть», BP и «Башнефть». Сеть автозаправок присутствует в 66 регионах страны.