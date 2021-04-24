Российский гимнаст выиграл золото чемпионата Европы

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золото на чемпионате Европы, который проходит в швейцарском Базеле. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

24-летний спортсмен выиграл золотую медаль в вольных упражнения. Второе место занял швейцарец Бенджамин Гишард. Бронзу завоевал Никола Бартолини из Италии. Восьмой результат показал соотечественник Нагорного Кирилл Прокопьев.

Нагорный в седьмой раз в карьере выиграл золото ЧЕ. Также на счету российского спортсмена три золотые медали чемпионата мира. В 2016 году он стал серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит в Базеле. Турнир завершится 25 апреля.