Выигравший ЧЕ российский гимнаст объяснил придуманный им элемент коронавирусом

Многократный чемпион Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал об истории создания придуманного им тройного сальто. Об этом сообщает ТАСС.

По словам россиянина, идея выполнить новый элемент пришла ему в голову во время нахождения на карантине из-за пандемии коронавируса. Он также отметил, что все победы на соревнованиях считает неожиданными.

Ранее в субботу, 24 апреля, Нагорный стал победителем чемпионата Европы в вольных упражнениях. В начале программы он чисто исполнил придуманный им элемент. В четверг, 22 апреля, технический комитет Европейского гимнастического союза (UEG) одобрил его и назвал в честь Нагорного.

Нагорный в седьмой раз в карьере выиграл золото ЧЕ. Также на счету российского спортсмена три золотые медали чемпионата мира. В 2016 году он стал серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит в Базеле. Турнир завершится 25 апреля.

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