Стали известны обстоятельства заражения COVID-19 на базе с сотней спортсменов

Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал об обстоятельствах заражения коронавирусом спортсменов на закрытой базе «Новогорск» в подмосковных Химках. Его слова приводит ТАСС.

Далалоян заявил, что ему до сих пор непонятно, где спортсмены могли заразиться COVID-19. По его словам, после случившегося атлетов с отрицательными результатами переселили в отдельную часть базы. «Предполагалось, что нас закроют на две недели без тренировок, распределят на группы, и вот этими пятерками мы должны были ходить питаться, гулять не дальше 50 метров от отеля», — рассказал гимнаст. В итоге спортсменов отправили домой для соблюдения карантина.

Сборная России по спортивной гимнастике проходила сбор на базе «Новогорск». 2 апреля стало известно, что двое из них сдали положительный тест на коронавирус. Ими оказались гимнаст Сергей Найдин и главный тренер сборной Андрей Родионенко.

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