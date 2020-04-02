Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заразился коронавирусом. Об этом рассказала наставница национальной команды по художественной гимнастике Ирина Винер, слова которой передает ТАСС.

По словам Винер, гимнастов подселили в базу «Новогорск» в подмосковных Химках после того, как они вернулись из центра «Озеро Круглое», причем спортсмены не делали тест на коронавирус. Уже на базе они сдали анализы. В итоге выяснилось, что заражен гимнаст 2001 года рождения, а также 77-летний Родионенко.

На базе «Новогорск», которая была закрыта на карантин из-за распространения коронавируса, находились 122 спортсмена. 2 апреля стало известно, что один из них сдал положительный тест на коронавирус. В то же время Винер рассказала, что заражен один из тренеров, однако имя изначально не уточнила.

По последним данным, в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом. Из них 30 человек умерли. 30 марта в Москве, Подмосковье и ряде других регионов России вступил в силу всеобщий режим изоляции, запрещающий гражданам покидать жилище без веских причин.

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