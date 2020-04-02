Заболевшего коронавирусом на закрытой базе российского атлета госпитализировали

Министерство спорта России на своем сайте прокомментировало два случая заражения коронавирусом на закрытой базе в подмосковном Новогорске.

В Минспорта заявили, что учебно-тренировочный центр переведен в закрытый режим работы, а спортсмены изолированы. Отмечается, что спортсмен, получивший положительный результат теста на COVID-19, был госпитализирован, а тренер переведен в режим домашней самоизоляции.

В настоящий момент в Новогорске прекращены тренировки и проведена дезинфекция помещений. Команды по спортивной гимнастике и синхронному плаванию покинули базу для самоизоляции по месту жительства. Все они не имели признаков наличия коронавируса.

Ранее 2 марта стало известно, что главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко, а также гимнаст Сергей Найдин заразились коронавирусом. Кроме них на базе «Новогорск» находились 122 спортсмена.

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