Контрабандист попытался провезти на себе 35 живых зябликов

Гражданина Гайаны Кевина Андре Маккензи задержали на таможне в аэропорту Нью-Йорка за попытку провезти на себе 35 живых зябликов. Мужчина поместил птиц в бигуди и прикрепил их к внутренней стороне куртки и верхней части ботинок, сообщает телеканал CNN.

Маккензи заявил, что вез зябликов из Гайаны для участия в песенном конкурсе. За контрабанду ему пообещали три тысячи долларов, 500 из которых он получил авансом.

Маккензи отпустили под залог в 25 тысяч долларов. Его адвокат отказался комментировать ситуацию.

Вьюрковые птицы, каковыми являются зяблики, часто используются в песенных конкурсах. Выигрывает хозяин той птицы, которая быстрее всех прощебечет 50 раз. Победившего в соревновании вьюрка можно продать более чем за десять тысяч долларов. Особо ценятся зяблики из Гайаны.

По информации National Geographic, более четверти случаев контрабанды животных в США происходят на южной границе страны. В частности, имел место случай, когда из Мексики в США пытались перевезти 25 попугаев, чтобы продавать их в качестве питомцев.