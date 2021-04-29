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Сотрудница больницы убила четырех инвалидов

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Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Четверых людей убили в больнице в немецком городе Потсдам, недалеко от Берлина. Все они были инвалидами, сообщает местная газета Potsdamer Neueste Nachrichten.

Тела убитых были обнаружены в разных палатах одного и того же отделения больницы, полиция обнаружила следы насильственной смерти. Еще один человек был тяжело ранен. По подозрению в предумышленном убийстве была арестована 51-летняя сотрудница. Ее мотивы пока неизвестны, расследование продолжается.

Ранее бывшую соцработницу из Карелии приговорили к 16 годам за убийство инвалидов. Женщина пришла в квартиру к двум своим подопечным инвалидам, брату и сестре, и напала на них с ножом. Убив обоих, соцработница украла из квартиры 206 тысяч рублей и скрылась с места преступления.

В 2016 году психически больной мужчина проник в учреждение для людей с ограниченными возможностями и напал на них с ножами. Погибли 19 человек, еще 20 были тяжело ранены. После нападения подозреваемый пришел в полицейский участок и признался, что совершил массовое убийство. Было установлено, что мужчина заранее говорил сотрудникам дома инвалидов, что хочет зарезать его постояльцев, и полиция была поставлена об этом в известность.

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