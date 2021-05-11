Очевидец описал стрельбу и спасение детей в казанской школе

В казанской школе прогремело 5-7 выстрелов с разницей примерно в две минуты, после чего произошел взрыв. Об этом один из очевидцев ЧП написал в своем Twitter-аккаунте.

«Сначала три [выстрела], потом два или три. Потом прогремел один взрыв и выбил окна. Дети побежали спустя две минуты после взрыва. Сейчас все дворы (включая наш) забиты школьниками. Воют сирены», — написал мужчина.

Он также рассказал о спасении детей в школе, где произошла стрельба. «Школу плотно оцепили силовики, только что под крики "беги, беги" вывели маленькую девочку», — отметил очевидец.

ЧП произошло в гимназии на улице Файзи утром 11 мая. В школу зашли двое мужчин с оружием и открыли стрельбу. Один из стрелков выпрыгнул из окна, другой остался в здании.