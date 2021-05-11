Мэрия Казани опровергла информацию о стрельбе в еще одной школе

Мэрия Казани опровергает информацию о стрельбе в еще одной школе, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию.

«Информация о стрельбе в школе на ул. Латышских стрелков — фейк», — говорится в сообщении.

Во вторник утром ЧП произошло в учебном заведении на улице Файзи. В школу зашли двое молодых людей с оружием и открыли стрельбу. Один из стрелков выпрыгнул из окна, второй был ликвидирован силовиками.

К настоящему моменту известно о 13-и погибших, 16 человек госпитализированы с ранениями.

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности. Эвакуированных детей разместили в детских садах.