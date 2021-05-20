В Швеции рекордно подскочили цены на жилье

Цены на жилье в Швеции достигли новой рекордной отметки. Стоимость недвижимости в стране реагирует на невиданный ранее спрос, вызванный пандемией коронавируса. Эксперты встревожены тем, что рынок жилья может перегреться в любой момент, пишет Bloomberg.

Стоимость шведского жилья в апреле 2021 года подскочила на рекордные 18,9 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствует индекс жилищного строительства в Швеции Nasdaq OMX Valueguard-KTH. Подобного темпа не было с начала ведения статистики в 2005 году.

Дома в Швеции, рассчитанные на проживание одной семьи, с прошлого года подорожали на 23 процента, квартиры — на 12,3 процента. Причинами стали дефицит предложения, сверхнизкие ставки по ипотеке и развитие небольших городов страны. «Устойчивый спрос, вероятно, скоро спровоцирует еще больший рост цен. Насколько именно — вопрос открытый», — заявила экономист шведского банка Handelsbanken Хелена Борневалл.

Центральный банк Швеции Riksbank пообещал задержать основную ставку по кредитам на нулевом уровне до 2024 года, несмотря на опасения политиков о жилищном буме. Так шведская экономика сможет быстрее оправиться от пандемии коронавируса, убежден регулятор.

С другой стороны, некоторые участники рынка считают, что программа банка усиливает дисбаланс в сфере недвижимости, к тому же большая часть покупок жилья направлена на покрытие облигаций, которые финансируют ипотеку в Швеции. Правительство страны рассматривает возможность увеличения предложения жилья за счет новых инвестиций.

Швеция стала единственной страной в Евросоюзе и одним из немногих государств мира, в которых отказались от жестких мер карантина по коронавирусу. Помимо колоссального роста цен на недвижимость в пандемию по итогам 2020 года в стране увеличилась пропасть между богатыми и бедными. Согласно результатам исследования Dagens Industri, в прошлом году 40 подданных королевства стали миллиардерами в шведских кронах и долларовыми миллионерами.