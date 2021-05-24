В России предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление врачей

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, призванный «повысить защищенность медицинских работников и укрепление престижа медицинской профессии». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Авторы документа Федот Тумусов и Александр Терентьев считают, что «оскорбление, причинение вреда здоровью, нанесение телесных повреждений и смерти при исполнении медицинским работником своих должностных обязанностей» должно стать уголовно наказуемым деянием. По их мнению, врачи должны быть приравнены к военнослужащим, полицейским, пожарным, сотрудникам Росгвардии и ФСИН.

Однако в самом Минздраве с сомнением отнеслись к этой инициативе. Так, помощник министра Алексей Кузнецов указал, что действующее законодательство уже содержит необходимые составы и меры ответственности.

В ноябре 2020 года член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил учить российских работников скорой помощи справляться с агрессией пациентов как физически, так и психологически. С такой инициативой депутат выступил после того, как в российских регионах произошли нападения на врачей. По мнению депутата, для сотрудников скорой необходимо в обязательном порядке организовать курсы по самообороне, на которых медиков научат избегать конфликтов, а также применять для самообороны специальные средства, например, баллончики и электрошокеры.

Ранее сообщалось, что жители Москвы попытались угнать машину скорой помощи, которая прибыла на их вызов, и избили водителя автомобиля. Компания отдыхала в одной из квартир, а затем продолжила делать это на лестничной площадке у лифта. Один из пьяных мужчин поранился, после чего его друзья вызвали скорую. Когда врачи приехали на вызов, мужчины начали торопить их. Они принялись стучать по дверям лифта с медиками, который в итоге застрял. Тогда дебоширы спустили пострадавшего вниз и стали заставлять водителя отвезти их в больницу. После отказа они набросились на него.