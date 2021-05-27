Белорусы устремились в авиакассы в попытке сдать билеты

Сотни белорусов устремились в авиакассы в попытке сдать билеты по направлениям, которые были отменены авиакомпанией «Белавиа» после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Видеозапись публикует Telegram-канал издания «Sputnik Беларусь».

По данным портала, белорусский авиаперевозчик отменил все рейсы в десятки европейских городов, включая российский Калининград. Он оказался недоступен из-за решения Евросоюза закрыть свое воздушное пространство для самолетов «Белавиа». Также полеты были отменены в Милан, Варшаву, Вену, Ганновер, Амстердам, Барселону и другие города.

На опубликованных кадрах видно, как пассажиры образовали длинные очереди в кассы, чтобы вернуть потраченные на билеты средства. Представители авиакомпании, в свою очередь, утверждают, что затраты белорусов будут возмещены в полном объеме. «Мы сожалеем, что нашим пассажирам пришлось столкнуться с данной ситуацией, сложившейся по независящим от авиакомпании причинам», — говорится в сообщении «Белавиа».

Ранее был представлен перечень стран, которые ограничили рейсы в Белоруссию после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В него вошли также Украина, Литва, Латвия, Сингапур, Польша и другие.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Протасевич и его девушка София Сапега были задержаны. В Белоруссии журналиста обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.