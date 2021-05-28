В российском регионе выявили экстремальное загрязнение воды ртутью

В пригороде Владивостока выявили экстремально высокое загрязнение марганцем и ртутью. Ручей с токсичными веществами впадает в море около бухты Стеклянная, сообщает Примгидромет, передает РИА Новости.

Информация о загрязнении в ручье будет направлена в надзорные органы. Ученые добавили, что зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по марганцу в 30 раз.

Бухта Стеклянная является одним из самых популярных мест среди местных жителей и туристов. Пляж покрыт разноцветными стеклами, которые туристы из Китая ранее массово вывозили их в качестве сувениров.

В начале октября 2020 года стало известно о появлении множества мертвой рыбы и морских животных на берегу Халактырского пляжа и еще в трех бухтах. На трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Плававшие в воде серферы жаловались на тошноту, ожоги роговицы, кожную реакцию.