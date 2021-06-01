Вора в законе Новика приговорили к 10 годам за четки и нарды со звездами

Нижегородский областной суд приговорил к 10 годам лишения свободы вора в законе Игоря Новикова, известного в преступном мире как Новик. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Авторитет будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он признан виновным по статье 210.1. УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Своей вины в совершении этого преступления Новик не признал.

В МВД заявляли, что его криминальный статус был подтвержден найденными в ходе обыска у него дома четками и нардами с воровскими звездами, а также множеством других предметов с соответствующей атрибутикой.

По версии следствия, Новик был коронован в 1999 году и вплоть до задержания в октябре 2019 года руководил лицами с более низким криминальным статусом, решал криминальные споры, распространял и сохранял преступные традиции.

Новик неоднократно отбывал наказание за преступления против собственности, общественного порядка и здоровья граждан, а также незаконный оборот наркотиков. У него восемь судимостей.