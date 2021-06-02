Финансист рассказал о способе копить деньги при их отсутствии

Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко рассказал способе копить деньги при их отсутствии в беседе с агентством «Прайм».

В первую очередь, финансист посоветовал откладывать определенную сумму со своих доходов, даже если она будет небольшой. «Не стесняйтесь маленьких сумм — со временем они составят основу вашего вполне достойного капитала», — отметил он, подчеркнув, что этот процесс должен быть постоянным. «Решили откладывать пять процентов от доходов — значит, никогда не позволяйте себе откладывать меньше», — добавил Клопенко.

Кроме того, эксперт указал на необходимость изымать средства сразу при поступлении дохода, чтобы психологически это ощущалось легче и комфортнее. «Запретите себе тратить свои сбережения — оставьте такую возможность только на самые экстренные ситуации», — сказал он. Напоследок Клопенко посоветовал завести для сбережений отдельный счет в отдельном банке.

Ранее директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас назвала россиянам способ выгодного погашения кредита. По словам финансиста, досрочно гасить займ обычно выгодно в первой половине срока кредитования.