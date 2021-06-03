На Ямале увеличится число генетических исследований

Количество генетических исследований беременных в Ямало-Ненецком автономном округе увеличится втрое. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов на Международном экономическом форме в Петербурге (ПМЭФ), сообщается на сайте правительства ЯНАО.

Губернатор уточнил, что возрастет количество неинвазивных пренатальных тестирований — они особо важны для беременных женщин, которые ведут кочевой образ жизни. Так происходит из-за того, что иногда у них нет доступа к УЗИ-диагностике и стандартным скринингам.

«В этом году мы проведем втрое больше таких исследований — расширяем охват среди беременных из групп риска. Каждая четвертая мама получит доступ к тестированию», — рассказал Артюхов.

Он добавил, что этот метод является самым безопасным для выявления возможных патологий ребенка на самых ранних сроках беременности. Исследование проводится с помощью забора венозной крови у будущей матери.

Ранее врачи оценили возможность вакцинации беременных от COVID-19. По словам заведующей лабораторией «Хадасса Москва» Любови Станкевич, делать прививку будущим матерям можно в качестве экстренной меры в особых обстоятельствах. Она также уточнила, что необходимо найти возможность вакцинироваться на этапе планирования беременности.