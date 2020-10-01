Названо возможное спасение против старения мозга

Специалисты из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне пришли к выводу, что употребление кофе потенциально способно уменьшить риск развития болезни Паркинсона даже у людей с генетической предрасположенностью к когнитивным нарушениям. О возможном средстве спасения от старческих расстройств мозга сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В исследовании приняли участие 188 человек, страдающих болезнью Паркинсона, и 180 здоровых человек. В обеих группах были люди с мутацией в гене LRRK2, кодирующем фермент богатую лейцином повторную киназу 2. Изменения в этом гене связаны с высоким риском когнитивных нарушений, однако их наличие не гарантирует развитие болезни Паркинсона. Это указывает на то, что на риск также могут влиять другие генетические факторы или факторы окружающей среды.

Ученые проверили содержание кофеина в крови участников исследование. Оказалось, что у пациентов с болезнью Паркинсона концентрация кофеина была, в целом, на 76 процентов ниже. У больных с нормальной копией гена концентрация кофеина была на 31 процент ниже. Кроме того, носители дефектного гена с болезнью Паркинсона потребляли на 41 процент меньше кофеина в день, чем люди с нормальным иди дефектным геном, у которых не было болезни Паркинсона.

По словам ученых, пока еще рано с уверенностью утверждать, что употребление кофе действительно снижает риск заболевания, поскольку необходимы дальнейшие исследования его предполагаемого нейропротекторного действия.