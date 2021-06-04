Центр развития перспективных технологий заключил на ПМЭФ пять соглашений

Центр развития перспективных технологий, который является оператором национальной системы маркировки «Честный Знак», подвел итоги работы на Петербургском международном экономическом форуме. На полях ПМЭФ-2021 ЦРПТ подписал пять соглашений, которые направлены на создание максимально комфортных условий для бизнеса в части маркировки.

С BAIKALSEA Company подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды в Сибирском федеральном округе на базе компании в Иркутске. Организации будут проводить консультации и разъяснения, разрабатывать и распространять информацию для участников оборота, оказывать техническую поддержку производителям и дистрибьюторам. Кроме того, поддержат внедрение и развитие системы маркировки для повышения качества упакованной воды и легализации рынка, станут развивать технологии информирования потребителей о качестве и составе продукции, систематизировать механизмы выявления недобросовестных производителей.

ЦРПТ также подписал соглашение с Союзом производителей БАД к пище. Стороны договорились оказывать взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку. Центр развития перспективных технологий заключил также соглашение с крупнейшим онлайн-маркетплейсом iHerb.

Центр подписал и меморандум о сотрудничестве с правительством Ростовской области. Стороны будут проводить комплексную подготовку предприятий региона к введению маркировки, организовывать обучающие семинары по выпуску и обороту молочной продукции, оказывать техническую поддержку и консультаций предпринимателей.

Кроме того, ЦРПТ и X5 Group подписали документ для создания оптимальных путей интеграции маркировки, обмена рекомендациями и аналитикой. Также предполагается изучить возможности использования систем маркировки товаров для автоматизации, в частности, контроля за сроком годности.