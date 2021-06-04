Описана индустрия гладиаторских боев между собаками и людьми в России

В России существует индустрия, зарабатывающая деньги на собачьих боях, иногда и с участием людей, хотя в 2018 году закон запретил их. Об этом «360» сообщил вице-президент московского общества защиты животных Кирилл Горячев.

По словам Горячева, трудно сказать, сколько собачьих боев проводят в год, так как никакой статистики не существует. Но на территории страны есть по четыре-пять вертепов в каждом субъекте. Зоозащитники регулярно находят животных, пострадавших в таких боях. Вице-президент общества отметил, что эта деятельность незаконна, однако правоохранительные органы не занимаются этим вопросом серьезно.

«Это не только собачьи бои, есть бои между людьми и собаками, просто гладиаторские бои», — добавил Горячев. Как рассказал депутат Калининского района Челябинска Карен Даллакян, собачьи бои организовывают в клубах. На участников делают большие ставки. Бои проводятся как соревнования и всегда в форме закрытых встреч, поэтому ведется тщательный контроль посетителей.

Депутат считает, что такая деятельность наиболее распространена в кавказских республиках. Раньше такая практика была и в Челябинской области, но ее прекратили из-за коронавируса.

Ранее жители Тюменской области подали жалобу на заводчиков, которые устраивают кровавые бои между среднеазиатскими овчарками и ставят деньги на их победу. В интернет попали кадры, где собаки дерутся в вольере, а зрители снимают это на телефоны.