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Россиянин 15 раз выстрелил в сидящего на цепи домашнего пса

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Фото: Ольга Батенкова

В Биробиджане местный житель 15 раз выстрелил в домашнего пса, сидевшего на цепи. Об этом сообщила старший помощник прокурора Еврейской автономной области Жанна Крепогорская, передает РИА Новости.

По словам Крепогорской, мужчина старше 50 лет из ружья стрелял в собаку по кличке Миша, это произошло в частном домовладении на улице Лермонтова. Россиянин объяснил, что пес якобы укусил его. У него была охотничья винтовка, сейчас устанавливается, что это за оружие и есть ли разрешение на него.

Прокуратура проводит проверку, МВД возбудило уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель или увечье». Решается вопрос о мере пресечения для мужчины.

Как рассказала председатель областной общественной организации «Добрые руки» Ольга Батенкова в своем Instagram, пса Мишу забрали в приют. «У него в голове 15 пуль от пневматики, они не пробили череп, но все искромсали вокруг», — написала она.

Ранее суд в Самаре приговорил местного жителя к реальному сроку за избиение котенка до смерти. Он получил три года колонии-поселения.

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