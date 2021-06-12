Скульптуру «Писающего мальчика» в Брюсселе одели в костюм русского гвардейца

Знаменитую скульптуру «Писающего мальчика» в Брюсселе переодели в честь Дня России в исторический костюм русского гвардейца. Кадры с переодеванием опубликованы в Telegram.

На кадрах видно, как на скульптуру надевают шляпу-треуголку, мундир, бриджи и манжеты. Костюм в мэрию Брюсселя передал в дар российский посол в Бельгии Александр Токовинин. Как пишет РИА Новости, на скульптуру не первый раз надевают русский костюм.

«Я могу вспомнить, что его уже одевали в костюм космонавта. Теперь же я имею честь передать костюм, созданный по мотивам формы офицера императорской гвардии», — сказал российский посол.

Уже более 300 лет в Брюсселе поддерживают традицию переодевания скульптуры. Статуя, высота которой всего 60 сантиметров, примерила уже более тысячи нарядов. Обычно «Писающего мальчика» наряжают к празднованию важных дат или событий в стране и мире. К 14 июня скульптура сменит костюм. На этот раз его переоденут в цвета НАТО в честь предстоящего саммита организации в Брюсселе.

Ранее туристы назвали самые разочаровывающие их достопримечательности во время путешествий. Среди них Эйфелева башня в Париже и Голубая мечеть в Стамбуле. Также в списке значились Карлов мост в Праге, фонтан «Писающий мальчик» в Брюсселе и дворцово-парковый ансамбль Версаль в пригороде Парижа.