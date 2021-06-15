Мужчина забыл о браке с женой и снова позвал ее замуж

Страдающий болезнью Альцгеймера житель американского штата Коннектикут забыл о 12-летнем браке с женой и повторно позвал ее замуж. Об этом сообщает издание Unilad.

Несколько лет назад у Питера Маршалла (Peter Marshall), которому сейчас 56 лет, диагностировали болезнь Альцгеймера. Из-за заболевания мужчина начал забывать многие события из жизни. В частности, американец не смог вспомнить, как сочетался браком с женой, которую зовут Лиза (Lisa).

В декабре 2020 года Маршалл вместе с супругой смотрел телевизор. В одной из передач показали свадьбу, он повернулся к Лизе и сказал: «Давай сделаем это». Американка уточнила, что хочет Маршалл, и он объяснил, что зовет ее замуж. «Он не знал, что я его жена. Он думал, я просто его любимый человек», — рассказала Лиза.

Ее дочь, которая работает организатором мероприятий и свадеб, помогла подготовить повторное торжество. Узнав историю Маршалла, многие подрядчики согласились предоставить услуги бесплатно.

В мае супруги провели церемонию обновления клятв, но болезнь Маршалла прогрессирует так быстро, что он уже не помнит этот день. Лиза отметила, что церемония прошла идеально. «Я и не мечтала о лучшем дне. Это было волшебно. Давно не видела его таким счастливым», — подчеркнула американка.

Ранее сообщалось, что после ДТП девушка из Японии многократно теряла память и забывала своего жениха, однако тот снова знакомился с ней. Ее возлюбленный каждый день рассказывал ей о себе и показывал ей доказательства их знакомства.