Байден заявил о нежелании Путина развязывать холодную войну

Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Женеве о том, что Владимир Путин не желает ухудшения отношений между странами и холодной войны. Однако у Путина все еще сохраняется беспокойство относительно США, приводит CNN слова американского лидера.

«Я думаю, что последнее, чего он сейчас хочет, — это холодная война. Я не думаю, что он ищет холодной войны с Соединенными Штатами», — сказал Байден. Он напомнил, что между их с Путиным поколениями около 10 лет, и нынешняя ситуация не похожа на 60-е годы ХХ века, когда можно было «обниматься и любить друг друга».

«Это явно ни в чьих интересах — оказаться в ситуации, когда наступит новая холодная война», — заявил Байден. Он добавил, что Путин понимает это, но «не готов сложить оружие и сказать "да ладно, хватит уже"». Российский коллега все еще обеспокоен тем, что США якобы хотят «свергнуть его». «У него все еще есть такие опасения, но я не думаю, что они — движущая сила в выборе тех отношений, что он ищет с Соединенными Штатами», — сказал Байден.

Ранее Джо Байден на пресс-конференции после саммита с Владимиром Путиным заявил, что результаты их переговоров станут ясны позднее, через три-шесть месяцев. Байден особо подчеркнул, что не утверждает о каких-то договоренностях, но видит перспективу значительно улучшить отношения между странами.

В столице Швейцарии 16 июня прошла первая встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Переговоры начались в 13:35 по женевскому времени. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов вместо запланированных пяти. Как позже объяснил на пресс-конференции Байден, так сложилось потому, что до беседы тет-а-тет они два часа разговаривали с участием министров иностранных дел двух стран — Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. По результатам встречи было опубликовано совместное заявление. Байден уехал со встречи на час раньше, чем планировалось.