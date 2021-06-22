Канадская компания заработает на санкциях против Белоруссии

Канадская компания Nutrien, крупнейший в мире производитель удобрений, планирует нарастить производство углекислого калия на 500 тысяч тонн на фоне дефицита предложения на мировых рынках, пишет Bloomberg. Опасения по поводу возможных перебоев в поставках связаны с введением западных санкций против Белоруссии, играющей важную роль в этом секторе.

Компания рассчитывает, что по итогам года ей удастся добиться гораздо большей прибыли, чем этого можно было ожидать после первого квартала. Nutrien собирается заработать на рекордном объеме продаж удобрения, который должен составить от 13,3 до 13,8 миллиона тонн.

«На фоне усиления глобального сельскохозяйственного рынка и рынка сельскохозяйственных материалов мы улучшаем наши прогнозы и наращиваем производство до общего объема в миллион тонн, чтобы обеспечить фермеров необходимым им углекислым калием», — сказал глава компании Майо Шмидт.

Очередные санкции в отношении Белоруссии Евросоюз может утвердить 24 июня. Ограничения должны коснуться семи секторов, включая производство калийных удобрений. Запретить могут не только экспорт в страны ЕС, но и транзитные поставки за пределы союза, которые сейчас проходят через Литву.

В «Белорусской калийной компании» (БКК) 22 июня заявили, что подобные меры могут привести к глобальным проблемам с поставкой удобрений, которые в итоге выльются в рост цен на такую продукцию и в перспективе вызовут подорожание продовольствия. БКК является трейдером «Беларуськалия», который из-за ограничений может потерять десятки миллионов евро.

Введение санкций Запада в отношении Белоруссии последовало за принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в конце мая, после которой был задержан бывший главный редактор местного оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Санкции ударили и по российскому бизнесу: 21 июня под ограничения попал владелец «М.Видео» Михаил Гуцериев, после чего стоимость акций компании снизились.

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