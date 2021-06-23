Генерал оценил инцидент с нарушившим границу России британским эсминцем

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал в интервью «Ленте.ру», что ждет страны НАТО, если они не прекратят провокации в отношении России. Поводом для его заявления стал инцидент с нарушением государственной границы России эсминцем Королевского военно-морского флота Великобритании Defender в районе Крыма.

По словам эксперта, такое поведение британского флота можно расценивать как «наглое и беспринципное вторжение в чужие территориальные воды».

«Кому и что они хотели доказать? Неужели действительно надеялись, что Россия оставит без внимания подобную выходку, и не пожалели свой корабль и его личный состав? Подобное отношение к своим людям характеризует страны НАТО как нельзя яснее: похоже, для них народ — это пушечное мясо, которое требуется только для того, чтобы устраивать мелкие конфликты и войнушки. И что интересно, мировое сообщество по поводу инцидента молчит и совершенно никак не осуждает Великобританию», — заявил Липовой.

Комментируя инцидент с зашедшим в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра эсминце ВМС Великобритании, эксперт отметил поведение российских военных. По его словам, их «профессионализм подтвердился в очередной раз».

Липовой заявил, что Россия не позволит нарушать свои границы. «Мы имеем право их защищать и будем этим правом пользоваться», — добавил он. В заключение он отметил, что «если мировое сообщество не в силах призвать распоясавшийся Альянс к порядку, то Россия сделает это самостоятельно».

В апреле министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что США и НАТО ведут провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря, а 23 июня заявил об угрозе американских ракет в Азии для России. По его мнению, развертывание американских ракет в Азии может угрожать восточным регионам России.