Российский эксперт раскрыл опасность дешевых очков

Основатель марки очков Антон Дикарев раскрыл опасность оптики, продающейся по низкой цене, на здоровье человека. На эту тему он высказался в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Российский эксперт объяснил, что некачественные линзы, которые используются при изготовлении бюджетных очков, могут искажать пространство, что приводит к появлению мигрени.

Помимо этого специалист отметил, что даже прозрачные линзы защищают глаза от ультрафиолета, поскольку качественный пластик, из которого чаще всего производятся дешевые линзы, не уступает по своим свойствам стеклу.

По словам Дикарева, у очков нет срока годности, однако их все же необходимо менять не реже чем раз в пять лет. «Оправа, как и любой материал, стареет. Мы делаем очки, чтобы носить их, не снимая, до пяти лет», — пояснил бизнесмен.

В феврале блогерша раскрыла опасность популярной карманной расчески. Пользовательница сети по имени Хлои (Chloe) опубликовала ролик, в котором рассказала, что в расческе известного бренда Tangle Teezer при долгом использовании скапливается грязь и пыль, несмотря на то, что снаружи она выглядит чистой.