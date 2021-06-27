Ливни в Крыму связали с последствиями глобального изменения климата

Климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимир Рябов связал прошедшие в Крыму ливни с последствиями глобального изменения климата. Он рассказал об этом ТАСС.

По его словам, сильные дожди в регионе, особенно в Ялте, — уникальное явление.

«Ливневые дожди в Крыму в летнее время являются обычным делом. Но ливни такой интенсивности, такой широты охвата, как у нас получилось, это из ряда вон выходящее явление. То количество осадков, которое выпало за несколько часов в Керчи и особенно в Ялте, где за сутки выпало практически три месячных нормы осадков, это, конечно, явление уникальное», — выразил мнение климатолог.

Рябов отметил, что экстремальные погодные явления на полуострове наблюдаются все чаще и проявляются не только в виде выпадения большого количества осадков, но и в температурном режиме. «У нас практически каждый год поднимается среднегодовая температура воздуха. Последняя зима была самой теплой за последние 40 лет. Экстремальные погодные явления получают все больший размах, как по величине, так и по охвату территории», — отметил ученый.

В ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиление северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС. Были подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. В Ялте в результате бедствия погиб один человек, пострадали 11. Также подтоплены 13 отелей, из двух эвакуировали туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Сейчас ведется расчистка территории, восстанавливаются электро- и водоснабжение, а также подача газа. Вода в самой Ялте ушла с улиц ближе к вечеру.