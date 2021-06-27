У сериала «Сверхъестественное» появится приквел

У американского фэнтези-сериала «Сверхъестественное» появится приквел, его разработкой занимается телеканал The CW Television Network. Об этом сообщает портал Deadline.

Исполнительными продюсерами проекта, который получит название «Винчестеры», выступит исполнитель одной из главных ролей — Дина Винчестера — Дженсен Эклз, а также его супруга Дэннил. Сценаристом шоу выступит Робби Томпсон, который работал и над оригинальным сериалом.

В будущем приквеле будет рассказана история родителей главных героев «Сверхъестественного», братьев Сэма и Дина — Джона и Мэри Винчестеров. Повествование будет вестись от имени Дина. Как пояснил Дженсен Эклз, ему всегда казалось, что его персонаж «хотел бы больше знать об отношениях своих родителей и о том, как все началось».

Сериал «Сверхъестественное» выходил с 2005 по 2020 год. Он рассказывает о приключениях братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые путешествуют по Соединенным Штатам, расследуют паранормальные явления и сражаются с такими порождениями зла, как демоны и призраки. Всего вышло 15 сезонов сериала.