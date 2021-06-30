Путин рассказал о своей любимой школьной учительнице

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о любимой школьной учительнице. Об этом глава государства рассказал в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет на YouTube Первый канал.

«У нас была Тамара Павловна Чижова, до сих пор помню, с первого по четвертый класс — очень добрый человек. Ну, и Вера Дмитриевна Гуревич, которая учила нас с пятого по восьмой класс. Я до сих пор поддерживаю с ней отношения», — поделился он.

В ходе прямой линии президента России в 2019 году Путину зачитали сообщение женщины, которая представилась преподавателем высшей категории из Тверской области и сообщила, что получает 15 тысяч рублей в месяц.

Местные власти объяснили это небольшой нагрузкой педагога.