Люксовый бренд нарядил моделей хот-догами и бургерами и вызвал насмешки в сети

Новая линейка одежды модного дома Moschino в виде еды, созданная дизайнером Джереми Скоттом (Jeremy Scott), вызвала насмешки в соцсетях. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

Речь идет о весенне-летней коллекции Resort, которую модели представили на фотосессии в Лос-Анджелесе. Так, одна из манекенщиц позировала в костюме хот-дога с головным убором в виде дозатора на тюбике горчицы. В то же время другую участницу съемки нарядили в юбку, имитирующую бургер.

Кроме того, в коллекцию люксового бренда вошли вещи, на которые нанесены снимки различных блюд, например, картошки фри, торта, пирожного, сосисок, стейка и салата. Вдобавок Скотт изготовил костюм в виде стакана с шариками мороженого, в котором также снялась одна из моделей. Ее образ дополнила шляпа, выполненная в форме взбитых сливок с вишней.

Пользователи сети высмеяли вещи бренда в многочисленных постах в Twitter. «Moschino уже не знает, как привлечь внимание к себе», «Мне жаль моделей, которые рекламировали эту коллекцию», «Moschino сделали платье в видео хот-дога — ужас», — писали комментаторы.

В декабре 2020 года юзеры раскритиковали сумку той же люксовой марки из-за ее сходства с хлебом. В новой коллекции модного дома Moschino появились клатч и сумка из искусственной кожи, которые изготовлены в виде багета и круассана. Стоимость каждой вещи составляет 758 фунтов стерлингов (76 тысяч рублей).