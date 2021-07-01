Российского оператора пригласили в Киноакадемию США

Российского оператора Андрея Найденова, работавшего над картинами «Эйфория» и «Дорогие товарищи!», пригласили в Киноакадемию США. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что всего в организацию пригласили 395 новых членов. Среди них актеры, операторы, режиссеры, продюсеры, художники-постановщики, костюмеры, кастинг-директоры и другие работники в сфере кино.

В американской киноакадемии рассказали, что 53 процента среди приглашенных в этом году — представители других стран. Кроме того, 46 процентов новых участников — женщины, а 39 процентов — представители расовых меньшинств. При этом число новых членов, в 2021-м почти в два раза меньше, чем в предыдущие годы.

Андрей Найденов также известен по работе над такими фильмами, как «Слушая тишину», «Дочь», «Танец Дели», «Гидравлика» и другие. Обладатель ряда отечественных и зарубежных наград в кино.