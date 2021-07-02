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Мужчина натер беконом дом семьи мусульман и угодил в полицию

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Фото: Las Vegas police

Полиция Лас-Вегаса, США, арестовала 58-летнего мужчину, который натер сырым беконом соседский дом и машину. Об этом сообщает KTNV.

По информации канала, Рики Увич (Ricky Uwich) был задержан по обвинениям в преследовании и причинении неудобств, основанных на расовой, этнической или религиозной ненависти.

Представители правопорядка рассказали, что Увич жаловался на то, что живущая неподалеку мусульманская семья постоянно раздражала его. Он ненавидел их и считал террористами.

Полиция связалась с соседями мужчины и выяснила, что те пытались подружиться с Увичем, угощали его едой. Однако тот отказывался идти на контакт и даже отправлял им сообщения с угрозами. Семья также показала офицерам видеозапись, на которой видно, как американец натирает дверь, ручку, поручни и стену их дома свининой, которую мусульманам запрещено употреблять в пищу. Мужчина также положил бекон на соседскую машину и выкрикнул несколько ругательных слов.

Один из членов семьи заявил, что был очень расстроен после этого инцидента. Он почувствовал себя отвратительно и грязно.

В исламе существуют пищевые запреты на некоторую еду. Коран не разрешает употребления крови, мяса животных, которые умерли своей смертью, были забиты без упоминания Бога, нечистых животных, например, хищников, всеядных животных.

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