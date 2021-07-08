В Москве простились с Владимиром Меньшовым

В Доме кино Союза кинематографистов в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 8 июля.

Отмечается, что кинематографиста проводили продолжительными аплодисментами. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

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Единственным членом семьи Меньшова, произнесшим речь на траурной церемонии, стал его внук Андрей Гордин.

Меньшов умер 5 июля в возрасте 81 года из-за осложнений, связанных с коронавирусом. Он снял такие фильмы, как «Ширли-мырли», «Розыгрыш» и «Любовь и голуби», а также оскароносную ленту «Москва слезам не верит».