Россиянам рассказали о способах избавления от чужих кредитов

Россиянам рассказали, что делать, если их личные данные были использованы мошенниками для оформления кредита. В некоторых случаях для защиты своих прав необходимо будет обратиться в суд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.
Отмечается, что злоумышленники используют разные способы получения заемных средств. В частности, для этих целей они могут применять схему со вклеенной фотографией в чужой паспорт, навязывать товары или услуги, звонить, представляясь работниками банка, или просто подглядеть ваш код безопасности. По словам специалистов, нередко в подобных махинациях замешаны и сотрудники финансовых организаций.
Как рассказал глава юридической компании «Деловой дом» Алексей Кузнецов, в случае обнаружения жульнического кредита необходимо сразу обратиться в кредитную организацию с заявлением о признании договора недействительным и прекращении требований к возврату спорных денежных средств. Также следует запросить проведение служебной проверки по факту выдачи кредита по поддельным документам. При этом нужно будет подтвердить недостоверность подписи и предоставить образец оригинальной.
Помимо этого стоит обратиться в полицию. Сделать это нужно не только по факту обнаружения непредвиденного кредита, но заблаговременно, в случае кражи или утери паспорта. Также эксперты рекомендуют систематически проверять свою кредитную историю на специализированных сервисах. Такую выписку может получить каждый россиянин бесплатно дважды в год.
Эксперты отметили, что кредитные организации не всегда идут навстречу жертве мошенников и списывают подобные долги. В таком случае за защитой своих прав нужно обратиться в суд. В случае, если принято решение о признании договора недействительным, документ следует направить в бюро кредитных историй, чтобы там удалили недостоверную информацию.
Ранее эксперты описали типичную жертву финансовых мошенников. Чаще всего ею оказываются мужчины зрелого возраста. Они больше доверяют схемам злоумышленников, чем женщины и пожилые.