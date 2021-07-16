Регионам России дадут деньги на борьбу с ржавыми судами

Правительство России одобрило законопроекты, которые определяют порядок удаления затонувших судов и ответственность владельцев за их поднятие, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу кабмина. Страна собирается присоединиться к Найробийской конвенции, по которой собственники должны сообщать о гибели корабля и отвечать за его удаление. Министерство транспорта подготовило законопроекты, которые опишут сам механизм действий. В них предусмотрена и помощь для регионов в расчистке бухт, что важно для борьбы за защиту экологии.

В первом законопроекте судовладельцев обязывают поднимать затонувшее имущество во внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне России, а также на Северном морском пути. Собственники должны будут страховать флот, чтобы покрыть ответственность за подъем судов. Как объяснил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин, цена подъема корабля может превышать 20 миллионов рублей, а только в акватории Дальневосточного федерального округа насчитали больше 600 затонувших судов.

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Если владелец судна не установлен, то подъем оплатят регионы, которым также дадут деньги из бюджета с субсидией на софинансирование расходов. Размер этой субсидии покроет разницу между затратами на удаление судна и тем, что удастся заработать на его реализации. Эти решения помогут регионам «вплотную заняться расчисткой бухт от ржавых кораблей», объяснил Мишустин, и снизить нагрузку на окружающую среду. В силу законопроект должен вступить с марта следующего года, обязательства по страхованию возникнут через год.

Второй законопроект правительства предполагает штраф за несоблюдение сроков предоставления информации и удаления затонувшего судна размером до пяти миллионов рублей и от трех до двадцати миллионов — за умышленное затопление. При отсутствии страховки полагается штраф до 20 тысяч рублей, но, по словам источника «Коммерсанта», судно без страховки из порта вообще не выпустят.

В июне глава Минприроды Александр Козлов назвал сумму, необходимую на реализацию проекта по генеральной уборке окружающей среды в России, предполагающего в том числе ликвидацию затопленных судов, в также свалок и заброшенных скважин. Она превышает триллион рублей. Министр отметил, что в число приоритетных задач уже включили в том числе мероприятия по извлечению 79 судов.