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На Украине повысят пенсии

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Фото: Глеб Гаранич / Reuters
На Украине несколько раз за 2021 год повысят пенсии

До конца 2021 года на Украине несколько раз повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров, сообщает УНИАН со ссылкой на Пенсионный фонд страны.

С июля на Украине вырос прожиточный минимум для трудоспособного населения, что приведет к росту минимальной пенсии по возрасту и доплате за сверхурочный стаж. Также с 1 июля всем пенсионерам, чьи выплаты не были пересчитаны в 2021 году, доплатят 100 гривен (271 рубль).

В октябре получат доплаты пенсионеры старшего возраста — 400 гривен (1085 рублей) полагаются лицам в возрасте 75-80 лет, а минимальная пенсия вырастет для них на 100 гривен до 2500 гривен (6783 рубля).

В декабре на Украине вырастет прожиточный минимум и минимальная зарплата, что увеличит минимальную пенсию до 2600 гривен (7054 рубля) для пенсионеров старше 65 лет.

В середине июля правительство Украины повысило пенсии бывшим военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел после того, как они организовали митинг у Верховной Рады и пошли на штурм здания. После этой акции протеста бывшим украинским силовикам выделят в общей сложности 5,3 миллиарда гривен (14,4 миллиарда рублей) на ежемесячные доплаты до конца 2021 года.

В середине июня демограф Владимир Тимаков допустил, что в следующем десятилетии в России могут увеличить пенсионный возраст еще на пять лет, если не повысится рождаемость. Специалист напомнил, что впервые в истории нашей страны вышедших на пенсию россиян больше, чем несовершеннолетних.

В конце марта в министерстве труда и социальной защиты сообщили, что средняя пенсия в России составляет 15 774 рубля, тогда как в 2016 году она равнялась 12 673 рублям. Средний размер выплат по старости неработающим пенсионерам составил 17 536 рублей.

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