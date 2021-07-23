Еще один регион России ужесточил правила въезда для туристов

В Астрахани ужесточили правила приема туристов — заселение в отели возможно только при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщает «Интерфакс».

Власти еще одного российского региона заявили об усилении антиковидных ограничений. Данное решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, власти региона ввели ограничения на работу торговых центров — для посещения будут доступны только продовольственные отделы. Также закроются рынки, фуд-корты, фитнес-залы, бассейны, кинотеатры, театры и библиотеки. Кафе и рестораны смогут обслуживать гостей только на верандах или работать на вынос.

Отмечается, что в Астраханской области зафиксирован рекорд суточного прироста инфицированных — всего в регионе за последние 24 часа выявлено 280 случаев заболевания COVID-19.

Ранее в июле власти Севастополя снова разрешили непривитым туристам с отрицательным ПЦР-тестом заселяться в гостиницы города. Так, с 23 июля туристам, заселяющимся в гостиницы города, потребуется предъявить отрицательный анализ на коронавирус, а позже пройти повторное ПЦР-тестирование.