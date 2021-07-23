Правительство Испании пообещало сделать из страны «европейский Голливуд»

Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал сделать страну «европейским Голливудом». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы стремимся превратиться, если вы позволите сравнение, в европейский Голливуд», — заявил премьер.

Во время визита в Лос-Анджелес Санчес раскрыл подробности своего плана, согласно которому правительство выделит 1,6 миллиарда евро на продвижение испанских информационно-развлекательных платформ. По мнению главы кабмина королевства, подобный сектор стал «окном, из которого миллионы людей смотрят в новую реальность».

Планируется, что государство будет поддерживать инициативу через налоговые льготы для производителей и выдачу специальных льготных виз, которые помогут упрощенно прибывать в страну профессионалам развлекательной сферы.

За время поездки в США Санчес встретился с представителями таких кинокомпаний, как WarnerMedia, Disney, Netflix, HBO и другими.

Ранее сообщалось, что в Калининграде планируют построить «российский Голливуд». Киногородок собираются назвать «Каливуд». Реализация проекта будет состоять в создании киногорода с гостиницей и декорациями в европейском стиле. Также в планах соорудить закрытые павильоны для съемок.

