Оливер Стоун пожаловался на чувствительный и политкорректный Голливуд

Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун пожаловался на слишком чувствительный и политкорректный Голливуд. Об этом сообщает The New York Times.

По словам кинематографиста, Американская киноакадемия постоянно меняет свою точку зрения. «Это не тот мир, в который я стремлюсь попасть. Я никогда не видел такого сумасшествия. Это как чаепитие в "Алисе в стране чудес"», — высказался он.

Стоун отметил, что индустрия стала слишком хрупкой. «Сейчас невозможно снять фильм без консультанта по COVID-19. Еще работу над каждым фильмом курирует консультант по чувствительности», — рассказал режиссер, назвав сложившуюся ситуацию нелепой.

В январе кинематографист заявил, что США — это сила зла для людей, которые хотят реформ и стремятся изменить положение вещей. «Это вернется к нам бумерангом. В мире действует некая историческая сила», — сказал Стоун. Он добавил, что уровень коррупции в Соединенных Штатах намного выше, чем в любом другом государстве.