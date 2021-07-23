Во Франции признали существование на Украине неонацистов

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан признал существование на Украине неонацистских групп. Об этом сообщает портал «Страна.ua», в распоряжении которого оказалась копия ответа главы ведомства на запрос французских сенаторов.

Ле Дриан заявил, что популярность и влияние неонацистов в республике «не больше, чем в других европейских странах». По его мнению, у них «нет представительства в Раде и веса в правительстве Украины».

Дипломат подчеркнул, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского свидетельствует о «силе демократических настроений» в республике, а деятельность неонацистских организаций «не отражает общей тенденции» в политической жизни украинцев. Он также обратил внимание, что антисемитские выступления в стране происходят реже, чем в других государствах Европы.

Ранее группа французских сенаторов потребовала от Парижа остановить распространение неонацизма на Украине. Они возмутились тем, что в центре Киева открыто торгуют нацистской символикой, и выразили озабоченность распространением идей «превосходства белой расы» в стране.