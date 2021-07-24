Falcon Heavy запустит главную миссию НАСА

Американская компания SpaceX получила контракт от НАСА на запуск миссии Europa Clipper к Юпитеру при помощи сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, сообщает ArsTechnica.

Стоимость пусковых услуг оценивается в 178 миллионов долларов. Старт Europa Clipper запланирован на октябрь 2024 года. Издание отмечает, что использование услуг SpaceX позволит НАСА сэкономить около 2 миллиардов долларов, в которые оценивалась стоимость старта миссии при помощи перспективной сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), создаваемой компанией Boeing.

Бюджет Europa Clipper составляет 4,25 миллиарда долларов. Основная задача миссии — исследование юпитерианского спутника Европа, в подледном океане которого возможна жизнь. Для этого Europa Clipper должна совершить 44 облета данного спутника. Согласно ArsTechnica, миссия к Европе является одной из главнейших для НАСА в текущем десятилетии.

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В феврале заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН), член-корреспондент РАН Олег Кораблев напомнил, что в 2000-2010-х годах прорабатывалась российско-европейско-американская миссия, предполагавшая отправку к Европе, одному из спутников Юпитера, в подледном океане которого возможна жизнь, межпланетной космической станции Europa Jupiter System Mission.

В мае 2016 года НАСА, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters учеными из Лаборатории реактивного движения (город Пасадена), сообщило, что химический баланс подледного водоема Европы напоминает таковой в земном океане.

Европа является одним из основных кандидатов на источник внеземной жизни в Солнечной системе. Под ледяной поверхностью Европы может скрываться подледный океан или слой вязкого льда. Соленой воды под поверхностью спутника Юпитера может оказаться в два раза больше, чем в Мировом океане на Земле. Телескоп Hubble в 2012 году на Европе зафиксировал водяные гейзеры. На Земле похожие на европейские условия наблюдаются, например, на гидротермальных полях Лост Сити Срединно-Атлантического хребта.