Проникший в чужую квартиру россиянин надругался над девочкой

Светлогорский городской суд вынес приговор 33-летнему жителю Москвы, который проник в чужую квартиру и надругался над девятилетней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Наталья Гацко.

Мужчину признали виновным по статьям 139 («Незаконное проникновение в жилище») и 132 («Иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия, в ночь на 3 июля 2020 года в городе Пионерский нетрезвый мужчина, приехавший в регион в отпуск из Москвы, воспользовавшись открытой входной дверью, зашел в чужую квартиру. Он прошел в комнату, где спала девятилетняя девочка, и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, которые квалифицированы следствием и судом как насильственные. Ребенок проснулся и позвал на помощь родителей. Взрослые задержали мужчину до приезда полицейских.

Подсудимый не признал вину, пояснив, что не помнит о случившемся той ночью из-за сильного алкогольного опьянения.

Преступник ранее уже был судим за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.