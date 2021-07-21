Россиянин сядет за надругательство над 13 мальчиками

Гурьевский районный суд вынес приговор 34-летнему жителю Калининградской области, который надругался над 13 малолетними мальчиками. Он сядет более чем на 14 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Наталья Гацко.

Мужчину признали виновным в совершении 25 преступлений по статье 132 УК РФ («Мужеложство и иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевших, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Суд назначил ему наказание в виде 14 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и 1 года и 9 месяцев ограничения свободы.

По версии следствия, в период с января 2018 по февраль 2020 года мужчина совершил действия сексуального характера с 13 мальчиками в возрасте до 12 лет. С одним из них осужденный совершил акт мужеложства. Он установил с детьми доверительные отношения и приглашал их к себе домой под предлогом игры в компьютер. В феврале 2020 года один из мальчиков рассказал родителям о происходящем.

Вину мужчина признал в полном объеме.