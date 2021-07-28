Зависимость России от «нефтяной иглы» посчитали заблуждением

Зависимость России от «нефтяной иглы» — это заблуждение. Такое мнение в разговоре с РБК высказала бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.

«У нас есть расхожее мнение, что мы все сидим на нефтяной игле. Вместе с тем это такое, на мой взгляд, заблуждение», — посчитала она. Авксентьева пояснила, что в настоящий момент, если рассматривать доли в ВВП, то порядка 20 процентов идет от торговли и ретейла, а от нефтегазовой отрасли — только чуть более 15 процентов.

О том, что Россию уже нельзя считать «бензоколонкой», осенью 2020 года говорил президент Владимир Путин. По его словам, пандемия коронавируса продемонстрировала, что Россия — страна с ярко выраженными технологическими возможностями, которые она в состоянии быстро развивать и адаптировать к вызовам.

Спустя несколько месяцев президент опять заговорил о «слезании с нефтяной иглы». «Но вот знаете, на что хотел бы обратить внимание, что является совершенно очевидно положительным элементом развития экономики. 70 процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов», — говорил он во время ежегодной пресс-конференции.

По словам главы государства, это означает, что Россия, пусть и не в полной мере, начинает «слезать с так называемой нефтегазовой иглы». «И если кому-то хочется до сих пор представлять нас бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований», — добавил Путин, отметив, что зависимость российской экономики от экспорта энергоресурсов остается большой.