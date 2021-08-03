Редкое заболевание заставило мужчину ощущать угрозу от крошечных человечков

Житель индийского города Пуна, штат Махараштра, регулярно ощущал угрозу со стороны множества крошечных человечков из-за редкого заболевания. Об этом сообщает сайт телеканала News 18.

63-летний мужчина страдает от редкого нейропсихологического заболевания — синдрома Алисы в Стране чудес.

Одним из его симптомов является искажение визуального восприятия. В частности, люди и предметы могут казаться пациенту меньше, чем они есть на самом деле.

Индийцу казалось, что на него нападают сотни человечков размером с палец. Пациент страдал от периодических приступов таких галлюцинаций. Сначала его семья игнорировала этот факт, из-за чего мужчина не сразу начал получать медицинскую помощь. После нескольких месяцев лечения состояние здоровья мужчины значительно улучшилось.

«На меня нападали около 200 человек. Они были очень маленькие. Родственники говорят, что я громко кричал на них. Я на пенсии, и все время сижу дома. По меньшей мере дважды в день у меня появлялась мысль, что меня атакуют маленькие человечки. Теперь я могу спокойно спать, и у меня больше нет таких мыслей», — рассказал мужчина.

Нейропсихиатр Дхармендра Кендре (Dharmendra Kendre), который лечил пациента, пояснил, что это крайне редкое заболевание, оно встречается у одного человека из миллиона. Это расстройство может возникать вследствие употребления наркотиков или метаболического или электролитного дисбаланса. В случае индийца галлюцинации могли быть вызваны посттравматическим стрессом. Кендре пояснил, что у людей старшего возраста посттравматический стресс или даже продолжительная бессонница могут вызывать характерные для этого синдрома галлюцинации.

Ранее сообщалось, что язык мальчика из канадского города Торонто, провинция Онтарио, стал ярко-желтым из-за редкого аутоиммунного заболевания. У ребенка диагностировали болезнь холодовых агглютининов, из-за которой иммунная система пациента начала атаковать и разрушать собственные красные кровяные тельца.

