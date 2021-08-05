Участницам «ВИА Гры» запрещали общаться с фанатами и ходить в кроссовках

Участницам первого состава герлз-бэнда «ВИА Гра» запрещалось общаться с фанатами, а также ходить в кроссовках и употреблять алкоголь в общественных местах. Об этом рассказывается в первой части спецпроекта «Ленты.ру» о русской поп-музыке 2000-х.

Отмечается, что продюсеры боялись случайной беременности певиц, в этом видели главную угрозу для работы коллектива, из-за чего девушкам нельзя было уединяться с поклонниками за кулисами и принимать от них подарки.

Ради поддержания имиджа артисткам также нельзя было появляться на публике в некрасивой одежде, из-за чего членам «ВИА Гры» запрещалось, например, ходить в кроссовках.

Группа «ВИА Гра» была образована в 2000 году в Киеве, Украина. Продюсером коллектива выступил Константин Меладзе. В первоначальном составе «ВИА Гры» выступали артистки Алена Винницкая и Надежда Грановская, позже к ним присоединились Татьяна Найник и Анна Седокова. Впоследствии состав неоднократно менялся.

В первой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2000 году, саундтреке к фильму «Брат-2», а также о самых громких хитах начала миллениума. Первый сезон проекта, посвященный поп-музыке 1990-х, доступен на YouTube.

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